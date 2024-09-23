Раскрыты новые детали о разгромившем могилу Маслякова россиянине

В крови 19-летнего молодого человека, подозреваемого в разгроме могилы руководителя КВН Александра Маслякова, не обнаружили запрещенных веществ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, до осквернения могилы Маслякова юноша уже совершал подобное с другими захоронениями. Правоохранители в настоящее время проверяют эту информацию.

Одногруппники вандала в колледже также жаловались на него. Молодых людей пугало странное и неустойчивое поведение знакомого, в частности, его срывы во время учебного процесса.

В воскресенье, 22 сентября, парень разгромил могилу Маслякова. Он переместил фотографии, разбросал цветы и вытащил крест. Служба охраны вывела вандала с территории кладбища и передала полицейским.

Масляков ушел из жизни 8 сентября. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами диктора советского телевидения Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.