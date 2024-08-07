Ранее судимому пензенцу вынесли приговор за организацию наркопроизводства
В Пензенской области суд назначил местному жителю 11 лет тюрьмы за незаконную организацию наркопроизводства. Об этом написала «Пенза-пресс».
Ранее мужчина был судим за похожее преступление. Он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег в виде принудительных работ в Бековском районе.
Свою нарколабораторию пензенец оборудовал в купленном строение. Производить наркотики мужчина пытался с помощью инструкций, полученных от интернет-консультанта.
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