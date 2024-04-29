Работа следователей на месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии попала на видео | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 10:23 Работа следователей на месте нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии попала на видео СК опубликовал видео работы следователей на месте нападения на пост ДПС в КЧР

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СК России опубликовал кадры работы следователей на месте нападения боевиков на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

«В Карачаево-Черкесской Республике следователи регионального СУ СК России продолжают работу на месте нападения на сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

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В кадр попали сотрудники Следственного комитета, обстановка на месте происшествия, вещдоки, в том числе оружие.

Вооруженное нападение случилось в поселке Мара-Аягъы в ночь на 29 апреля. Подъехавшие на машине злоумышленники бросили взрывчатку в сторону полицейских и стали стрелять из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли огонь в ответ. На одном из нападавших сработало взрывное устройство. В результате погибли двое полицейских, еще двое пострадали. Среди раненых также оказались сотрудник Росгвардии и сотрудник УМВД по Курганской области. Пятерых боевиков ликвидировали на месте.

Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Им продолжают оказывать всю необходимую медпомощь.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконное ношение и хранение оружия.