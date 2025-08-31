Рабочего задержали за кражу имущества со стройки трассы М‑12 на миллион рублей

Житель Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела по факту кражи имущества со строительной площадки федеральной автодороги М-12. Сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на представителей региональной полиции.

Представители подрядчика, который занимается строительством трассы М‑12, обратились в полицию Перевозского района. Они сообщили, что с объекта пропали 160 антивандальных устройств для люков. Стоимость украденного составила 970 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — 43-летнего рабочего. Оказалось, что мужчина давно воровал материалы со стройки, начиная с небольших предметов, таких как гофры и битумные ленты. В этом году он решился на крупное хищение, украв стройматериалы почти на миллион рублей.

Во время обыска полицейские изъяли похищенное и другие украденные вещи компании. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что планировал продать краденое.