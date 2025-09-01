Психически нездорового петербуржца заподозрили в убийстве пожилой родственницы

Жителя Петербурга, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, заподозрили в убийстве своей тети. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие».
По предварительным данным, психически нездоровый мужчина удерживал родственницу в квартире на Днепропетровской улице. Позже на месте обнаружили тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Предположительно, племянник задушил ее подушкой.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил Piter TV.
