Психически нездорового петербуржца заподозрили в убийстве пожилой родственницы

Жителя Петербурга, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, заподозрили в убийстве своей тети. Об этом сообщило «Оперативное прикрытие» .

По предварительным данным, психически нездоровый мужчина удерживал родственницу в квартире на Днепропетровской улице. Позже на месте обнаружили тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Предположительно, племянник задушил ее подушкой.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил Piter TV.