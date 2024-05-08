Психиатра-нарколога заподозрили в получении взятки в Нижегородской области | 360°

Криминал 08 мая 2024, 13:28 Психиатра-нарколога заподозрили в получении взятки в Нижегородской области

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В Дивееве по подозрению в получении взятки и служебном подлоге задержали психиатра-нарколога одной из местных больниц. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области.

Предположительно, за взятку врач выдал обратившемуся к нему пациенту заключение о том, что у последнего нет противопоказаний к управлению автомобилем. Однако на самом деле человек состоял на учете в ПНД.

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Следователи не исключают, что это не единственный случай, когда врач нарушил закон. Расследование продолжается.

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