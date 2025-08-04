Прохожий помог девушке отбиться от грабителя-рецидивиста в Новосибирске

Жительница Новосибирска едва не стала жертвой грабителя возле подъезда своего дома. На помощь девушке пришел случайный прохожий. Об этом сообщил сайт atas.info .

По опубликованным данным, пьяных злоумышленник напал на девушку и выхватил ее рук телефон. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление. Ее спас проходящий мимо молодой человек, который забрал гаджет у грабителя. Благодаря ему, студентка отделалась незначительными синяками.

Вскоре после этого преступник ворвался в ближайший магазин, где разгромил полки с товаром. Нарушителя задержали бойцы ГБР. Выяснилось, что мужчина приехал в Новосибирск из Красноярска, он уже не единожды привлекался к уголовной ответственности.