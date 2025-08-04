Прохожий помог девушке отбиться от грабителя-рецидивиста в Новосибирске

Жительница Новосибирска едва не стала жертвой грабителя возле подъезда своего дома. На помощь девушке пришел случайный прохожий. Об этом сообщил сайт atas.info.

По опубликованным данным, пьяных злоумышленник напал на девушку и выхватил  ее рук телефон. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление. Ее спас проходящий мимо молодой человек, который забрал гаджет у грабителя. Благодаря ему, студентка отделалась незначительными синяками.

Вскоре после этого преступник ворвался в ближайший магазин, где разгромил полки с товаром. Нарушителя задержали бойцы ГБР. Выяснилось, что мужчина приехал в Новосибирск из Красноярска, он уже не единожды привлекался к уголовной ответственности.  

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