Продавщицу кондитерской в Петербурге будут судить за кражу 19 тысяч рублей

В Петербурге будут судить женщину, которая работала в кондитерской. Ее подозревают в краже из кассы 19 тысяч рублей. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на прокуратуру Центрального района.

Женщину обвиняют в том, что она удаляла электронные чеки и присваивала себе наличные, которыми расплачивались покупатели.

Однако она попалась, и в отношении нее возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит суд.