Продавщицу кондитерской в Петербурге будут судить за кражу 19 тысяч рублей
В Петербурге будут судить женщину, которая работала в кондитерской. Ее подозревают в краже из кассы 19 тысяч рублей. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на прокуратуру Центрального района.
Женщину обвиняют в том, что она удаляла электронные чеки и присваивала себе наличные, которыми расплачивались покупатели.
Однако она попалась, и в отношении нее возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит суд.
Российский вратарь станет самым богатым в истории НХЛ
Украинский беспилотник сбили в Воронеже
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения
Сальдо назвал неприемлемый сценарий завершения конфликта на Украине
Страна БРИКС отмежевалась от идеи единой валюты
Пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в декабре
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте