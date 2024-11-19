Продавца магазина в Удмуртии заподозрили в краже из кассы 500 тысяч рублей
В Киясовском районе продавец магазина стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Удмуртии.
По предварительной информации, женщина, работавшая в магазине бытовой техники, клала в кассу не все полученные от покупателей деньги.
Часть суммы она оставляла себе. В итоге магазин недополучил более 500 тысяч рублей. Подозреваемую задержали, она находится под подпиской о невыезде.
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