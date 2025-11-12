Приставы взыскали три миллиона рублей за незаконную вырубку в Пермском крае

Судебные приставы добились взыскания трех миллионов рублей с «черных лесорубов» в Пермском крае. Деньги будут направлены в качестве компенсации ущерба, нанесенного лесному фонду России. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФССП.

По данным ведомства, происшествие случилось в Кунгуре. Предприниматель из Перми заключил соглашение с местными жителями, занимавшимися лесозаготовками.

Они срубили более трехсот деревьев (ели, сосны, пихты, березы, осины) без необходимых разрешений. При этом нанятые для работы люди не были осведомлены о противоправном характере деятельности.

Суд квалифицировал действия нарушителей по части 3 статьи 260 УК РФ и вынес приговор в виде полутора лет лишения свободы условно, а также обязал возместить нанесенный ущерб.