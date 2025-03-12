Присяжные единогласно признали жителя ХМАО виновным в жестоком убийстве

Присяжные заседатели завершили рассмотрение уголовного дела против жителя Нягани. Его единогласно признали виновным в жестоком избиении, повлекшем гибель потерпевшего. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда Ханты-Мансийского автономного округа.

Происшествие случилось в мае 2019 года в квартире одного из домов на улице Интернациональной. Фигурант нанес своей жертве множество ударов кулаками и ногами в жизненно важные органы — по голове, лицу, туловищу и верхним конечностям. От тяжелых травм мужчина скончался на месте.

Присяжные единогласно решили, что подсудимый виновен и не заслуживает снисхождения. Теперь суд вынесет приговор на основании обвинительного вердикта.