Приговор иностранцу за финансирование террористов из Сирии вынесли в России

Суд в Якутии приговорил 23-летнего уроженца Центральной Азии к девяти годам лишения свободы по делу о финансировании сирийских террористов. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Мужчину признали виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Его оправили отбывать наказание в стенах колонии строгого режима.
По данным ФСБ, под влиянием соотечественника фигурант стал приверженцем радикальных исламистов. В одном из мессенджеров он поддерживал контакт с представителями запрещенной в России террористической организации и отправлял им денежные средства.
Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что радикальные элементы среди мигрантов в России стали благоприятной вербовочной средой для иностранных спецслужб и террористических организаций. По его словам, ведомство уже достигло результатов в противодействии этой деятельности.
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