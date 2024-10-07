Приговор иностранцу за финансирование террористов из Сирии вынесли в России

ФСБ: в Якутии осудили на 9 лет иностранца, финансировавшего террористов из Сирии

Суд в Якутии приговорил 23-летнего уроженца Центральной Азии к девяти годам лишения свободы по делу о финансировании сирийских террористов. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчину признали виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Его оправили отбывать наказание в стенах колонии строгого режима.

По данным ФСБ, под влиянием соотечественника фигурант стал приверженцем радикальных исламистов. В одном из мессенджеров он поддерживал контакт с представителями запрещенной в России террористической организации и отправлял им денежные средства.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что радикальные элементы среди мигрантов в России стали благоприятной вербовочной средой для иностранных спецслужб и террористических организаций. По его словам, ведомство уже достигло результатов в противодействии этой деятельности.