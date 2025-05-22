Преступная группа из Хабаровского края предстанет перед судом за серию разбоев

В Хабаровском крае следователи завершили работу по делу организованной преступной группы. Участникам этой группы предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений. Дела пяти фигурантов, включая организатора, уже переданы в суд. Двоим из них также вменяют изнасилование, написал «ФедералПресс» .

«Благодаря совместной работе следствия и УМВД удалось собрать неопровержимые доказательства», — сообщили в СУ СК России по региону. Один из подозреваемых пока не найден, его объявили в федеральный розыск.

По данным следствия, группа начала действовать в 2023 году. Злоумышленники знакомились с жертвами в социальных сетях, заманивали их в автомобиль и вывозили в безлюдные места. Под видом поиска наркозакладок они проводили инсценированные «проверки», после которых отбирали деньги и телефоны. Шести девушкам пришлось некоторое время прожить в съемных квартирах, чтобы они не смогли обратиться в полицию. Общий ущерб от действий группы составил более 800 тысяч рублей.

Следствие установило, что группа причастна к девяти эпизодам разбоя, в которых пострадало 13 человек, включая несовершеннолетнего.