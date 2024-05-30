Правоохранители закрыли подпольный игорный клуб в Ленинском районе Нижнего Новгорода

В Ленинском районе Нижнего Новгорода сотрудники ФСБ накрыли подпольный игорный клуб. Работу заведения организовали несколько человек в подвале многоквартирного дома на проспекте Ленина, написало НИА «Нижний Новгород».

Как уточнили в прокуратуре региона, в клубе клиенты могли делать ставки на игру и выбирать игровое оборудование в зале.

По факту незаконного проведения азартных игр заведено уголовное дело. Работа клуба прекращена.

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