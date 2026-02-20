Правоохранители ликвидировали подпольный бордель в Челябинске

В Калининском районе Челябинска сотрудники полиции обнаружили и закрыли нелегальный бордель, работавший под видом мужского клуба. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Проверку инициировали после жалоб местных жителей на деятельность подозрительного заведения, расположенного в многоквартирном доме. Полицейские совместно с бойцами ОМОН управления Росгвардии изучили документы и опросили сотрудников. Четырех женщин доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
