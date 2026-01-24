Правоохранители ликвидировали подпольный алкогольный цех в Ленобласти

Сотрудники полиции пресекли деятельность крупного подпольного производства спиртосодержащей продукции в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, цех был обнаружен в нежилом здании на территории одного из поселков. Внутри помещения полицейские нашли три конвейерные ленты, резервуары с огромным количеством спирта, а также оборудование для розлива и упаковки. На бутылки наносились логотипы известных брендов.

Возбуждено уголовное дело. Вся изъятая жидкость направлена на экспертизу, чтобы определить состав и установить, насколько опасна эта продукция для здоровья и жизни людей.