Повар суши-бара в Ленобласти ударил ножом подростка из-за его грязной одежды

Работник суши-бара в заведении в Ленинградской области ударил 17-летнего студента ножом. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, ЧП произошло в городе Тихвине 11 апреля. По его данным, второкурсник местного колледжа зашел в суши-бар, где между ним и одним из сотрудников произошел конфликт.

«Из кухни вышел 27-летний повар и ударил ножом в живот подростка „, — заявили журналисты.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести обратился в больницу за медицинской помощью. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело. Специалиста по приготовлению суши задержали, идет расследование.

Ранее пермяк на УАЗе пытался переехать студентов и порезал одного из них. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавшего задержали, в результате ЧП пострадал один несовершеннолетний.