«Потеряла сознание». Неадекват напал на мать с младенцем в Петербурге

В Петербурге неизвестный совершил серию нападений на женщин около ЖК

Неадекватный мужчина стал нападать на женщин во дворах ЖК «Цветной город» в Санкт-Петербурге. Он бьет их в лицо и убегает. Одна из его жертв поделилась с 360.ru подробностями.

Женщина вышла на прогулку с восьмимесячным ребенком 2 декабря. Когда она проходила рядом с детской площадкой, ей встретился незнакомый мужчина.

«В этот момент неожиданно последовали удары по голове, в височную область, ухо и челюсть. На несколько секунд я потеряла сознание, когда очнулась, то увидела человека, который спокойно уходил вперед, не оборачиваясь. Свидетелей в этот момент рядом не было», — рассказала она.

Пострадавшая запомнила, что мужчина был одет в черную куртку и черные брюки. Она вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и растяжение связок.

После того, как петербурженка вернулась домой, в сети ей попалась информация о похожих нападениях. От рук неадеквата пострадали женщина и несовершеннолетняя девушка. Мужчина также бил их и скрывался в неизвестном направлении.

Собеседница 360.ru обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, поиски преступника уже начались.

Ранее мужчина ударил кулаком по голове 15-летнюю девушку и убежал. Нападение произошло на платформе станции метро «Кировский завод» в Петербурге.