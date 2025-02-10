Пострадавшую после операции пациентку клиники «Я здорова» ввели в медикаментозную кому

Муж пациентки клиники «Я здорова» заявил о токсическом шоке жены после анестезии

Врачи инфекционной больницы Москвы ввели в медикаментозную кому пациентку после перенесенной операции в частной клинике «Я здорова». Об этом 360.ru сообщил муж пострадавшей женщины.

Он уточнил, что супругу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что состояние жены ухудшилось после введения анестезии.

«У нее случился токсический шок, ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, возникает при сепсисе — прим. ред.), отказали печень и почки», — заявил супруг пострадавшей пациентки.

Об экстренной госпитализации в инфекционную больницу нескольких женщин после операций в московской частной клинике «Я здорова» ранее сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что работу клиники приостановили на время эпидемиологического расследования.

В московском управлении Следственного комитета сообщили, что завели уголовное дело после госпитализации женщин, которым провели оперативное вмешательство в частном медицинском центре.