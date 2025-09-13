Помощника пенсионера заподозрили в краже дорогостоящей иконы в Петербурге

Полиция задержала 41-летнего петербуржца, подозреваемого в краже иконы XIX века из коммунальной квартиры на Гороховой улице. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По информации ведомства, фигурант часто навещал 81-летнего соседа, помогал ему по дому и приносил продукты. На допросе мужчина признался, что заметил в комнате пенсионера икону и унес ценную вещь, пока владелец отсутствовал.

Сумму ущерба оценили в 208 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.