Полиция задержала мошенников, которые инсценировали ДТП на трассах в Алтайском крае

В Алтайском крае правоохранители задержали участников банды, которые инсценировали ДТП на трассах региона. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал «МВД медиа».
Следствие выяснило, что мошенники инсценировали аварии, используя заранее приобретенные машины. Они предоставляли в страховые компании документы о ДТП и на их основании получали деньги. Аферистам удалось похитить более 1,5 миллиона рублей.
Трех участников банды пока отпустили под подписку о невыезде.
Успенская добавила расходы на дочь в концертный райдер
Боец СВО добился наказания звонивших ему на фронт коллекторов
Мигрант избил до смерти пятимесячную дочь в Люберцах
Свыше 42 тысяч котов в Подмосковье вакцинировали от бешенства за год
Путепровод между М-8 и А-107 в Пушкино закроют до декабря 2025 года
Бойцам ВСУ отказали в шансе на выживание
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте