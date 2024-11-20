Полиция задержала мошенников, которые инсценировали ДТП на трассах в Алтайском крае

В Алтайском крае правоохранители задержали участников банды, которые инсценировали ДТП на трассах региона. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал «МВД медиа».

Следствие выяснило, что мошенники инсценировали аварии, используя заранее приобретенные машины. Они предоставляли в страховые компании документы о ДТП и на их основании получали деньги. Аферистам удалось похитить более 1,5 миллиона рублей.

Трех участников банды пока отпустили под подписку о невыезде.