Полиция задержала 19-летнего жителя Копейска за продажу аккаунтов аферистам

Правоохранители пресекли деятельность по продаже фиктивных аккаунтов в Копейске. Подозреваемым в незаконном использовании компьютерной информации с персональными данными стал 19-летнего местный житель. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МВД по региону.
По версии следствия, с августа прошлого года фигурант успел продать около 2200 учетных записей в мессенджерах. Молодой человек регистрировал аккаунты и поставлял их злоумышленникам.
В арсенале задержанного нашли восемь мобильных телефонов, которые изъяли правоохранители во время обысков. Также сотрудники полиции конфисковали 527 использованных сим-карт, один Wi-Fi роутер и устройства для активации SIM-карт. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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