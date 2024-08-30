Полиция задержала 120 мигрантов на складе в Подмосковье

МВД: после рейда из Подмосковья выдворят более 120 мигрантов

Полиция совместно с Росгвардией проверила работников торгового склада в подмосковном Пушкино и выявила 120 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

На складе трудились уроженцы из стран СНГ и Африки, уточнили в полиции, добавив, что на 120 иностранцев составили протоколы за нарушение режима пребывания в России.

Из них 10 мигрантов привлекли к ответственности за незаконное трудоустройство и одного — за уклонение от исполнения административного наказания, добавили в пресс-службе.

Всех иностранных граждан оштрафовали на пять тысяч рублей. В ближайшее время они покинут Россию, подчеркнули в МВД.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила выгонять из страны всех имеющих судимость мигрантов без права на въезд, а также лишать их ВНЖ. По ее словам, речь идет даже о снятой и погашенной судимости.