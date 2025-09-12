Полиция Ростовской области поймала похитителей домашнего скота у фермеров

По данным правоохранительных органов, в группу входили пять человек в возрасте от 28 до 40 лет. Они совершали кражи коров и быков на территории Милютинского, Цимлянского, Белокалитвинского и Зерноградского районов Ростовской области, а также в Ставропольском крае. Кражи происходили преимущественно ночью, и украденный скот передавался перекупщикам.

Во время обысков у подозреваемых были найдены автомобили, в том числе «Газель», а также десять коров и быков. Общий ущерб от деятельности группы превысил три миллиона рублей.