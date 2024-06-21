Полиция Петербурга задержала брата и сестру из Тольятти, которые подозреваются в убийстве мужчины

В Петербурге правоохранители задержали брата с сестрой из Тольятти, которые могут быть причастны к убийству сожителя женщины. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» , ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще в сентябре 2019 года у автодороги на Синявино были обнаружены человеческие останки. Экспертиза установила личность погибшего: им оказался 47-летний уроженец Тольятти, проживавший в Петербурге.

По предварительной информации, во время конфликта женщина нанесла сожителю несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Затем она привлекла брата, чтобы отвезти тело в лес.