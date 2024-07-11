Полиция Петербурга раскрыла преступление 19-летней давности

В Петербурге правоохранители изобличили киллера, находящегося под стражей за убийство, в аналогичном преступлении 19-летней давности. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу, мужчина во время ожидания суда признался в еще одном убийстве. В ноябре 2005 года он расправился со своим знакомым в Великом Новгороде. Тогда убийце удалось скрыться с места преступления и остаться незамеченным.

Сейчас же он обвиняется в заказном убийстве, за которое должен был получить пять миллионов рублей.

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