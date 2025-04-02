Полиция Петербурга раскрыла преступление 14-летней давности

Полиция Петербурга раскрыла убийство, произошедшее в феврале 2011 года в Выборгском районе города. Задержанным оказался 53-летний мужчина, которого арестовали на проспекте Луначарского. Он обвиняется в убийстве, совершенном 14 лет назад, написала Neva.Today.
По имеющимся данным, подозреваемый совершил минимум три выстрела из неизвестного оружия в 44-летнего гражданина Азербайджана в парадной дома № 4 по адресу улица Композиторов, дом 29к1. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности в 2002 году за мошенничество в крупном размере.
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