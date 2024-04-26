Полиция Пермского края пресекла работу подпольного казино в Чернушке | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 14:38 Полиция Пермского края пресекла работу подпольного казино в Чернушке

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В городе Чернушка правоохранители пресекли работу подпольного казино, которое функционировало с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Об этом написал сайт properm.ru, ссылаясь на СК по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что 27-летняя местная жительница все это время незаконно проводила азартные игры в нежилом помещении. По предварительным данным, она действовала в сговоре с другими участниками преступления.

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Подозреваемую заключили под стражу. Расследование дела продолжается.