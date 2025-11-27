Полиция Пензенской области обнаружила незаконный арсенал оружия у местного жителя

При обыске в его доме полицейские обнаружили и конфисковали огнестрельное оружие, а также магазин с 28 патронами разного калибра. Мужчина полностью признал свою вину, объяснив, что нашел оружие у своего пасынка и решил забрать его, опасаясь, что несовершеннолетний может использовать его для противоправных действий. Однако вместо того чтобы сдать оружие в полицию, он спрятал его у себя дома.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.