Полиция Нижегородской области задержала организаторов незаконной миграции

В Нижегородской области правоохранители задержали организаторов банды, которая оказывала услуги по оформлению фиктивных документов иностранным гражданам. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

С 2023 года по апрель 2024 желающим оформляли фиктивные документы о трудоустройстве и выдавали поддельные сертификаты об успешной сдаче русского языка, истории и основ законодательства РФ. За оказанные услуги организаторы группировки получали денежные вознаграждения.

Четырех фигурантов дела взяли под стражу, еще одного поместили под домашний арест. Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.