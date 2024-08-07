Полиция Невского района Петербурга задержала серийного курьера мошенников

В Петербурге полицейские задержали 20-летнего неработающего жителя Адмиралтейского района, который работал курьером у мошенников. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Молодой человек приходил к местным жителям и забирал у них деньги после разговора с «сотрудниками банка». Злоумышленника удалось поймать после звонка в полицию от 84-летнего пенсионера.

Следствие завело уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».