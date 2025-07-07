Полиция изъяла у пензенца две тысячи пачек немаркированных сигарет

Полицейские Тамалинского района возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Белинского. Его подозревают в сбыте немаркированных табачных изделий. Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили сотрудники областного УМВД России.

Правоохранители установили, что подозреваемый на территории рынка рабочего поселка Тамала сбыл более двух тысяч пачек немаркированных табачных изделий. Общая стоимость сигарет составила порядка 300 тысяч рублей.

Как объяснил задержанный, табачные изделия он приобрел в Пензе у неустановленного лица. Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.