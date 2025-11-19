Полиция ищет неизвестного, который сжег автомобили на парковке в Перми

Неизвестный сжег несколько автомобилей на парковке в Дзержинском районе Перми. Происшествие случилось ночью во дворе жилого дома на улице Куфонина. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, после проверки правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас ведется следствие, силовики устанавливают личность и местонахождение подозреваемого. Виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.