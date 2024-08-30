Полиция ХМАО поймала 17-летнего юношу, который спрятал мешок с наркотиками у родителей

В ХМАО правоохранители задержали 17-летнего юношу, который спрятал на даче у родителей мешок с наркотиками весом более 500 граммов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал следственного комитета по региону.

Еще в марте несовершеннолетний получил запрещенные вещества, часть из которых  расфасовал на несколько свертков для размещения в тайниках, а остальную хранил на даче у родителей.

Суд признал юношу виновным и приговорил его к 6,5 года воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в силу.

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