ТК «Синегорье» с автовокзалом эвакуировали из-за анонимного звонка в Челябинске

Сотрудники силовых структур эвакуировали посетителей и сотрудников торгового комплекса «Синегорье» в Челябинске. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило местное издание 74.ru .

Внутри ТК расположен челябинский автовокзал. В полицию поступило сообщение о минировании этого объекта. Аналогичный звонок получили сотрудники железнодорожного вокзала Челябинска.

Аноним предупредил полицию о том, что на территории обоих транспортных узлов якобы нашли подозрительный предмет. По сигналу на место прибыла опергруппа.

После эвакуации людей специалисты обследовали вокзалы. Сообщения о минировании не подтвердились.

Экстренные службы при получении любой информации о подозрительном предмете обязаны действовать по строгому регламенту безопасности. За ложный вызов таких структур российское законодательство предусматривает наказание вплоть до реального срока заключения.

В апреле 2026 года, к примеру, условный срок за такие звонки получил житель Петербурга.