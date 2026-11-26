Полиция эвакуировала торговый комплекс с автовокзалом в Челябинске
ТК «Синегорье» с автовокзалом эвакуировали из-за анонимного звонка в Челябинске
Сотрудники силовых структур эвакуировали посетителей и сотрудников торгового комплекса «Синегорье» в Челябинске. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило местное издание 74.ru.
Внутри ТК расположен челябинский автовокзал. В полицию поступило сообщение о минировании этого объекта. Аналогичный звонок получили сотрудники железнодорожного вокзала Челябинска.
Аноним предупредил полицию о том, что на территории обоих транспортных узлов якобы нашли подозрительный предмет. По сигналу на место прибыла опергруппа.
После эвакуации людей специалисты обследовали вокзалы. Сообщения о минировании не подтвердились.
Экстренные службы при получении любой информации о подозрительном предмете обязаны действовать по строгому регламенту безопасности. За ложный вызов таких структур российское законодательство предусматривает наказание вплоть до реального срока заключения.
В апреле 2026 года, к примеру, условный срок за такие звонки получил житель Петербурга.