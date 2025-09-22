Полиция Челябинской области арестовала 6 человек, причастных к рекламе наркобизнеса

В Челябинской области сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с бойцами Росгвардии были арестованы шесть человек, причастных к рекламе нелегального наркобизнеса. Представитель МВД Ирина Волк проинформировала о проведении операции, написал Ura.ru .

Задержанные являлись пиарщиками незаконного магазина, занимавшегося рекламой наркотических веществ. Одним из способов продвижения бренда стала фальсификация видеоролика, в котором показывался вертолет с логотипом магазина, якобы пролетающего над Москвой. На самом деле съемка велась в ином месте, а потом видеоролик был искусственно наложен на картинку московских небоскребов и распространен через социальные сети и мессенджеры.

Теперь задержанным грозят серьезные обвинения по статьям Уголовного кодекса России, связанным с организацией преступного сообщества и сбытом наркотиков.