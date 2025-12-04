Полиция аэропорта Пулково задержала похитителя духов на 30 тысяч рублей

Транспортные полицейские выявили в аэропорту Пулково кражу двух флаконов женского парфюма общей стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сайту gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По информации ведомства, о происшествии сообщил сотрудник магазина беспошлинной торговли. Он заявил о пропаже товаров из торговой точки в зоне вылета внутренних рейсов.

Правоохранители смогли установить личность подозреваемого — им оказался 30-летний житель Читинской области. Согласно следствию, мужчина, который прибыл в аэропорт для вылета в Москву, воспользовался отсутствием наблюдения и похитил духи. Затем он отправился на свой рейс с украденным имуществом.

По данному факту дознанием линейного отдела было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке по требованию следствия. Расследование дела продолжается.