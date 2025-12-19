Полицейские закрыли бордель в Рязани, работающий под видом массажного салона

В Рязани правоохранительные органы провели успешную операцию по пресечению деятельности подпольного массажного салона, в котором осуществлялась организация проституции. В результате были задержаны четыре человека, подозреваемых в управлении притоном, написал MK.RU .

Подпольный бизнес располагался в арендованном подвале с усиленной дверью и камерами наблюдения. Заведение рекламировалось в интернете, а клиенты могли попасть внутрь только по предварительной записи.

Во время рейда полиция задержала 25-летнюю администраторшу и пять женщин от 19 до 33 лет, которые оказывали сексуальные услуги. Интерьер помещения с несколькими комнатами, двуспальными кроватями и душевыми явно указывал на незаконную деятельность.

Затем были задержаны предполагаемые организаторы — 35-летний и 29-летний мужчины, а также 20-летняя женщина, которая управляла Telegram-каналом и решала административные вопросы. У них изъяты деньги, банковские карты, прейскурант и другие доказательства.

По факту деятельности притона возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Работницы салона будут привлечены к административной ответственности. Расследование продолжается.