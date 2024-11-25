Полицейские задержали в Пензе двух молодых наркозакладчиков
В Пензе полицейские задержали с поличным двух 23-летних молодых людей, которые собирались сделать «закладку». Об этом сообщила ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тверской области.
При обыске у задержанных нашли сверток с запрещенным веществом. А в телефоне одного из них были координаты, куда именно его нужно спрятать.
Молодые люди признались полицейским, что это не первый раз, когда они промышляли «закладками». Возбуждено уголовное дело.
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