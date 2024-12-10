Полицейские задержали участника драки, который ранил оппонента ножом в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга получил тяжелое ножевое ранение в живот во время конфликта с группой неизвестных на Гончарной улице. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, передает сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Правоохранители сообщили, что фигурантом оказался 48-летний гражданин Армении. Его поймали по месту жительства на Ленинском проспекте.
Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.
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