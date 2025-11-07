Полицейские задержали двух наркосбытчиков в Дзержинске

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, пытавшихся сбыть запрещенные вещества в Дзержинске. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские провели оперативные мероприятия и задержали двоих молодых людей. У одного из них, 26-летнего подозреваемого, нашли два твердых куска темного цвета, которые оказались гашишем общей массой около 1,57 грамма.

Во время обысков в домах задержанных силовики обнаружили еще два свертка с неизвестным содержимым, 36 округлых твердых предметов темного цвета и другие предметы, указывающие на причастность подозреваемых к преступлению.

Сейчас злоумышленников заключили под стражу, а запрещенные вещества направили на экспертизу. По факту произошедшего возбулили уголовное дело.