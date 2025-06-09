Полицейские за час раскрыли кражу телефона в Перми

Правоохранители в течение часа задержали злоумышленника, похитившего мобильный телефон у жителя Перми 1976 года рождения. Подозреваемого заметили, когда он разговаривал с незнакомкой возле дома. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, прибывший на вызов сотрудник полиции обратил внимание на подозрительное поведение молодого человека 2003 года рождения. Тот бросился бежать, но вскоре был задержан. Мужчина признался в преступлении и указал место, куда выбросил украденный телефон.

Стражи порядка вернули владельцу похищенный гаджет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».