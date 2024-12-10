Полицейские возбудили дело против 46-летнего жителя Пензы о хранении наркотиков

Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела о хранении запрещенных веществ. Его задержали при проверке оперативной наводки. Об этом сообщает сайт «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД России.

По данным полиции, во время обыска у 46-летнего мужчины обнаружили восемь бумажных рулонов с веществом зеленого цвета, две упаковки с частями растений и измельченную массу неизвестного происхождения. Экспертиза подтвердила, что все это является наркотиком.

На допросе подозреваемый рассказал, что сорвал запрещенное растение на окраине Пензы. Он хранил наркотик для личного использования. Теперь горожанину грозит уголовная ответственность.