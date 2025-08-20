Полицейские раскрыли грабеж возле станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге

Сотрудники полиции оперативно задержали петербуржца, подозреваемого в причастности к грабежу у станции метро «Площадь Ленина». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, утром во вторник, 19 августа, рядом с фонтанным комплексом на площади Ленина неизвестный несколько раз ударил 43-летнего мужчину из Тульской области и отобрал у него сумку, в которой находились личные вещи, мобильный телефон и 25 тысяч рублей.

Потерпевший подал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 30-летнего местного жителя. Теперь решается вопрос о мере пресечения для задержанного.