Полицейские поймали воров-квартирников в Нижнем Новгороде

В Советском районе Нижнего Новгорода трех преступников-рецидивистов арестовали после попытки ограбления квартиры на улице Ижорской. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, ранее судимые нарушители взломали замок с помощью отмычек и похитили ценности. Задержанные — 31-летний и 46-летний жители поселка Буревестник, а также 43-летний житель Нижнего Новгорода.

Против них возбудили уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу. Одна из пострадавших квартир принадлежит семье военнослужащего, участвующего в специальной военной операции.