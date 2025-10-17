Полицейские обезвредили наркосбытчика в Нижнем Новгороде

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в сбыте наркотиков. У мужчины обнаружили более трех килограммов эфедрона. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на областную полицию.

По данным пресс-службы ведомства, задержанный успел выбросить пакеты с порошком, заметив силовиков, однако остальные улики остались при нем. Всего обнаружено почти шесть десятков тайников с наркотиками в разных частях города.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный оборот наркотических веществ в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу по решению суда, ему грозит до 15 лет колонии.