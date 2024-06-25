Полицейские накрыли банду аферистов, обманывавших мужчин в ресторанах Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали несколько человек по подозрению в крупном мошенничестве. Предположительно, они выманивали деньги у посетителей ресторанов, сообщил сайт «МВД Медиа» .

По версии следствия, аферисты находили на сайтах знакомств обеспеченных мужчин, готовых к свиданиям. Затем подозреваемые от имени девушек предлагали встретиться в ресторанах, которые сами же контролировали.

«Аферистки, среди которых были несовершеннолетние, приезжали на свидания на автомобилях премиум-класса и демонстрировали привычки к роскошной жизни. При этом они склоняли кавалеров к заказу дорогостоящих блюд и напитков», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что общая стоимость ужина могла составлять десятки и сотни тысяч рублей. Девушки под разными предлогами уходили из ресторанов, а мужчинам приходилось расплачиваться. Те, кто не хотел оплачивать счет, имел дело с сотрудниками службы безопасности.

Волк добавила, что жертвами аферистов ежедневно становились как минимум 25 человек. Следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве. Правоохранители также устанавливают всех пострадавших от преступников.

Ранее в Москве задержали основательницу модельной сети Maryway по подозрению в мошенничестве. Предположительно, агентство подписывало с девушками кредитный договор якобы на обучение, обещая, что параллельно модели заработают и погасят долги.