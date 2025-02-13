Полицейские изъяли семь кустов марихуаны у жителя Мурино

Житель Мурино стал фигурантом уголовного дела о покушении на производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, 44-летнего мужчину задержали в его квартире на Воронцовском бульваре. По итогам обыска у подозреваемого изъяли семь кустов конопли, свыше трех килограммов марихуаны, расфасованной по пакетам, а также 31 сверток гашиша массой 850 граммов.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.