Полицейские изъяли семь кустов марихуаны у жителя Мурино

Житель Мурино стал фигурантом уголовного дела о покушении на производство и сбыт наркотиков. Об этом сообщает сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По информации ведомства, 44-летнего мужчину задержали в его квартире на Воронцовском бульваре. По итогам обыска у подозреваемого изъяли семь кустов конопли, свыше трех килограммов марихуаны, расфасованной по пакетам, а также 31 сверток гашиша массой 850 граммов.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Реутов вошел в топ-10 городов России с самыми высокими доходами населения
Встреча молодежи с настоятелем Серафимовского храма прошла в Лобне
Восемь БПЛА без документов нашли у женщины на юге Москвы
Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»
Рогов оценил санкции Зеленского против Порошенко тремя буквами
Мост через Москву-реку свяжет два района столицы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте