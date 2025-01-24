Полицейские изъяли около 700 г наркотиков у двух подростков в Ижевске

Двум 17-летним подросткам из Ижевска грозит до 15 лет колонии за покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков. Об этом пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на сотрудников СУ СКР по Удмуртии.
По данным силовиков, юношей задержали 18 января возле одного из домов на улице Карла Маркса. У несовершеннолетних изъяли 690 граммов мефедрона, который они достали из тайника.
Подростки планировали сбыть запрещенные вещества бесконтактным способом. Они полностью признали вину в инкриминируемом преступлении. Фигурантов дела заключили под стражу на время предварительного расследования.
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