Полицейские изъяли крупную партию героина в Новокузнецке

Сотрудники полиции Новокузнецка пресекли деятельность наркокурьера, задержав женщину с 50 граммами героина. Подозреваемая, ранее судимая за аналогичные преступления, занималась распространением наркотиков через интернет-магазин, сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.

Задержанная рассказала, что накануне ей поступили координаты крупного тайника с наркотиками, которые она должна была разложить по городу. Теперь против нее возбуждено уголовное дело, предусматривающее до 20 лет заключения.

Операция стала результатом оперативного реагирования сотрудников правоохранительных органов, проявивших бдительность при обнаружении подозрительного поведения подозреваемой.